Банки рекомендуют корпоративным заемщикам обращаться к ним в начале финансовых проблем

"Любой должник должен честно признаться, пересмотреть свою бизнес модель, посмотреть на то, были ли остановки бизнеса, и в целом - на что он может рассчитывать. Открытость в диалоге с банком - это ключ к будущей успешной реструктуризации или даже недоведения до реструктуризации", - сказал директор правовой службы банка "ДОМ.РФ" Дмитрий Дубенецкий.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Корпоративным заемщикам следует обращаться к банкам в самом начале возникновения финансовых проблем. Такое мнение выразили представители трех российских банков, выступая на конференции "Кризис корпоративного долга. Технологии разрешения сложных ситуаций между кредиторами и заемщиками".

Он отметил, что если должник сам себе признается, что кредитные каникулы только отложат проблему, и не стоит ими пользоваться, а нужно договариваться с банком, то это скорее будет способствовать успешному завершению кейса клиента.

Кредитные каникулы, предоставленные большой группе заемщиков, по его мнению, дадут предпринимателям паузу, при этом дальше может последовать волна неплатежей, дефолтов.

Начальник управления урегулирования корпоративной задолженности Сбербанка Ян Серебряков призвал заемщиков из числа предпринимателей провести стресс-тесты для своего бизнеса, разработать финансовую модель, обратиться в банк заранее и информировать, что через полгода может понадобиться серьезная реструктуризация. "Посадите все банки за один стол переговоров, наймите консультантов, или позвольте банкам разобраться в вашем бизнесе, - сказал он. - Единственный верный способ для нас как для банкиров - это разобраться. Те бизнесы, которые имеют потенциал роста, нужно финансировать и спасать, потому что это наши клиенты".

По мнению руководителя блока по работе с проблемной задолженностью МТС-банка Ирины Рожиной, компании должны обращаться в банк на максимально ранней стадии и быть открытыми и лояльными к банку. "Есть тенденция в последние годы: бенефициары не показывают банку, что они верят до конца в свой бизнес, потому что они перестали, по сравнению с 2010 годом, давать в залог личное имущество. Все стараются этого не делать, не давать поручительство", - отметила она, добавив, что это не решает проблему для заемщика с неплатежами.