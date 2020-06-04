Российский рынок акций закрылся снижением индексов на негативном новостном фоне

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок закрылся снижением - индекс Мосбиржи под конец торгов упал на 2,29%, до 2766,26 пункта, РТС - на 3,42%, до 1257,31 пункта.

На этом фоне наблюдается ослабление российской валюты. Курс доллара к рублю на 19:51 мск вырос на 0,75%, до 69,178 руб., евро - на 1,55%, до 78,36 руб.

При этом стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,8%, до в $39,7 за баррель.

Ослабление российских индексов усилилось продажами акций "Нориникеля", которые в ходе торгов в четверг упали более чем на 8%, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

"Примерно треть сегодняшнего снижения индекса Мосбиржи обусловлена динамикой акций "Норникеля". Представляется, что распродажа в данных бумагах в большей степени обусловлена ожиданиями продаж ESG-ориентированных инвесторов [нацеленных на экологическое и социальное управления компаниями] в ситуации, когда фактические затраты компании на ликвидацию последствий аварии неизвестны", - пояснил он.

Кроме бумаг "Норильского никеля", аутсайдерами торгов стали акции "Газпрома" и Сбербанка, упавшие более чем на 3%. Лучше рынка торговались акции "Мечела" и АФК "Системы", рост которых превысил 5%.

Помимо прочего, российский фондовый рынок в четверг сбрасывает перекупленность, полагает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. "То, что происходит сегодня, назревало несколько дней и вылилось пока что просто в фиксацию прибыли, но еще 2-3% снижения и можно будет говорить о нормальной коррекции после уверенного роста", - считает она. Тем не менее, настрой на дальнейшее восстановление рынков у глобальных инвесторов сохраняется, добавили эксперты.

В то же время поводом для снижения аппетита инвесторов к риску на российском фондовом рынке вновь стало напряжение информационного фона по линии США-Китай, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Дополнительное давление на российский рынок оказала динамика западных фондовых площадок, добавил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. "Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 потеряли 0,1% и 0,3% соответственно", - пояснил он.

Прогноз на 5 июня

В конце недели в "БКС Премьер" ожидают сохранения осторожной динамики на фоне геополитических рисков и приближения выходных. Из статистики дня там выделили апрельский объем производственных заказов в Германии, а также данные по безработице в США за май.

По оценкам компании, индекс Мосбиржи 5 июня может формироваться в диапазоне 2750-2800 пунктов, курс рубля к доллару - 68,5-70 руб.