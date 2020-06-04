Ростехнадзор и Росприроднадзор проверят производственные объекты в Арктике

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести оценку технологического состояния опасных производственных объектов в Арктической зоне РФ после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщила ТАСС представительница вице-премьера.

"Да, соответствующее поручение было направлено", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, проверки пройдут для профилактики и предупреждения подобных ЧП.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание. 3 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. По ее словам, в грунт попало около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тыс. тонн. 3 июня президент РФ Владимир Путин одобрил введение режима ЧС федерального уровня из-за происшествия.