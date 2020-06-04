Lufthansa впервые за 30 лет вышла из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Германский авиаконцерн Lufthansa впервые за примерно 30 лет вышел из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX, который охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Об этом говорится в опубликованном в четверг вечером сообщении биржевой организации Deutsche Boerse AG.

"Акции [концерна по управлению недвижимым имуществом] Deutsche Wohnen SE принимаются в индекс DAX и заменят там акции Lufthansa", - отмечается в сообщении. Lufthansa отныне займет место в другом индексе Франкфуртской фондовой биржи - MDax, который объединяет 60 компаний средней руки.

Авиаконцерн понес огромные убытки из-за сокращения пассажиропотока в связи с пандемией, что привело к значительному падению курса его акций.