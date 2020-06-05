Помпео считает, что новые требования Nasdaq важны с учетом действий китайских компаний

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что новые требования Nasdaq, касающиеся соответствия работающих на этой бирже компаний международным стандартам отчетности, особенно важны с учетом бухгалтерских практик китайских фирм.

Как сообщало агентство Reuters, Nasdaq в мае ужесточила правила размещения ценных бумаг и контроля над ними. Сама биржа при этом не стала давать комментариев по этому поводу.

"Администрация США привержена обеспечению того, чтобы американские компании и инвесторы работали на равных условиях с остальным миром, - говорится в распространенном в четверг заявлении Помпео. - В рамках этих продолжающихся усилий я приветствую решение Nasdaq требовать от аудиторов, чтобы присутствующие [на бирже] компании соответствовали международным стандартам проверок и отчетности".

"Решение Nasdaq особенно важно, учитывая мошеннические методы бухгалтерского учета в базирующихся в Китае компаниях", - утверждал он. Госсекретарь при этом не привел каких-либо доказательств своим словам. "Американские инвесторы не должны подвергаться скрытым и чрезмерным рискам, связанным с компаниями, которые не следуют тем же правилам, что и компании США. Решение Nasdaq должно стать примером для других бирж в США и в мире", - говорится в заявлении.