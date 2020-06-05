Кабмин утвердил правила закупки средств защиты от коронавируса для передачи волонтерам

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила закупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавирусной инфекции для передачи волонтерам, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, сообщает в пятницу пресс-служба правительства России.

Согласно документу, государство бесплатно обеспечит волонтеров средствами защиты от коронавируса. Уточняется, что распределением СИЗ будет заниматься оператор, назначенный правительством. Распределение будет происходить на основании заявок Ассоциации волонтерских центров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить Минпромторгу в 2020 году более 1 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также медицинских изделий для бесплатной передачи волонтерам, организациям соцобслуживания и медицинским организациям. Средства пойдут на приобретение, хранение и доставку респираторов, защитных костюмов, одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств, защитных очков и лицевых экранов.