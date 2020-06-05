ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Японии рекордно понизило оценку состояния национальной экономики из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные индекса деловой активности, подготавливаемые правительством страны каждый месяц.

Согласно опубликованным данным, рейтинг деловой активности в Японии в апреле упал на 7,3 пункта, до отметки 81,5, что стало самым серьезным падением с 1985 года, когда власти страны создали этот индекс. Стоит также отметить, что рейтинг деловой активности снижается уже третий месяц подряд - в марте он потерял 4,9 пункта. Кабмин также отметил, что состояние японской экономики "ухудшается", использовав самую негативную формулировку уже девятый месяц подряд.

Индекс деловой активности - один из ключевых экономических индексов в Японии. При благоприятном росте всех экономических показателей индекс деловой активности должен находится на уровне 100 пунктов, тогда как стагнация по всем направлениям приведет к падению индекса до уровня 0 пунктов.

Ранее в пятницу министерство по административным делам и коммуникациям страны опубликовало статистически данные по уровню потребительских расходов домохозяйств в Японии. Этот один из один из ключевых показателей частного потребления в стране, на которое приходится более половины внутреннего валового продукта Японии, в апреле обвалился на 11,1% из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,7 тыс., умерли более 920 человек, свыше 15,5 тыс. выздоровели.