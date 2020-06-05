Власти Москвы заявили о прохождении острого периода ограничений

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Открытие торговли позволило удвоить темпы восстановления экономики в Москве, например, розничная и оптовая торговля показали рост в 17,3%. Самый острый период ограничений город уже прошел. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по экономическим вопросам.

По словам председателя оперативного штаба по экономике Москвы, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, которого цитируют в материале, власти Москвы последовательно открывают отрасли экономики, и сейчас стоит задача не только купировать проблемы вынужденного приостановления деятельности, но и оперативно вернуться к экономическому росту. Он подчеркнул, что "самый острый период ограничений позади".

"Открытие торговли позволило удвоить темпы восстановления экономики. Большинство отраслей из списка наиболее пострадавших на прошлой неделе показали двузначный рост среднесуточного оборота: розничная и оптовая торговля - 17,3%; общественное питание - 16,8%; гостиничный бизнес - 30,2%; стоматология - 11%, бытовые услуги - 32%. Наиболее показательным фактором является рост среднесуточного оборота предприятий малого и среднего бизнеса, который составил 11% по сравнению с предыдущей неделей, или 4,1 млрд рублей", - сказал заммэра.

На неделе с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые показал рост более 10% и составил 6 млрд рублей (+10,2% к предыдущей неделе). Из них 2,7 млрд (+11,2% к предыдущей) составил оборот предприятий продовольственной торговли, и 3,3 млрд (9,4% к предыдущей) - непродовольственная.

"Хочу подчеркнуть, что все четыре пакета антикризисных мер, принятые правительством Москвы, основаны на тех предложениях, которые поступили к нам от бизнеса - через отраслевые органы исполнительной власти, бизнес-объединения, институт уполномоченного по правам предпринимателей и наш центр поддержки экономики. Именно поэтому меры поддержки демонстрируют свою эффективность", - сказал Ефимов.