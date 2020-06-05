В России объемы ТКО увеличились на 10% за два месяца пандемии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Увеличение объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) зафиксировано в России за последние два месяца в связи с пандемией, сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

"По отчетам региональных операторов, за последние два месяца зафиксировано незначительное неоднородное увеличение объемов ТКО - до 10%. В связи с перемещением граждан из городов в сельские поселения увеличились объемы ТКО в частном секторе", - сказала она в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

По словам Пановой, после окончания пандемии, когда жители вернутся с дач, ожидается, что объем ТКО в сельских поселениях уменьшится, а в городах - увеличится.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.