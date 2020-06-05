Песков не стал давать прогнозов по итогам встречи ОПЕК+

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неверным давать какие-либо прогнозы по итогам предстоящего саммита ОПЕК+. Такое мнение он высказал журналистам в пятницу.

"Было бы не правильно какие-то комментарии давать в данном случае, тем более предвосхищать какие-то итоги встречи", - сказал он, отвечая на вопрос, на что рассчитывает российская сторона.

Песков переадресовал вопрос в Министерство энергетики. "Я не буду давать никаких комментариев. Этим занимается у нас министр Александр Новак", - сказал он.

Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут 6 июня, сообщили в пятницу ТАСС в Минэнерго. По словам источника, участвующего в переговорах, обе встречи пройдут за один день, а не два, как это происходило обычно. ОПЕК соберется в 2 часа, а "не ОПЕК" в 4 часа по венскому времени. Он также подтвердил, что на повестке основной вопрос, это продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня. Ранее другой источник ТАСС сообщил, что Россия и Саудовская Аравия уже согласовали пролонгацию договоренностей, как минимум на месяц.