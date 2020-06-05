"Трансконтейнер" обратился в РЖД после многократного отказа холдинга в перевозках

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Трансконтейнер" обратился к "Российским железным дорогам" (РЖД) с просьбой исполнять поданные оператором заявки на перевозку после того, как холдинг многократно отказал в приеме контейнерных поездов. О проблеме говорится в письме вице-президента по операционной деятельности "Трансконтейнера" Владимира Драчева (текст письма есть в распоряжении ТАСС), направленном 2 июня в адрес заместителей генерального директора РЖД Павла Иванова и Алексея Шило.

Драчев отмечает, что с весны во взаимодействии с РЖД возникают проблемы. Холдинг в период с 29 мая по 2 июня не принял к перевозке девять контейнерных поездов оператора.

"Теперь у ПАО "Трансконтейнер" не только простаивают вагоны и контейнеры в ожидании отправления, из-за чего мы теряем клиентов и несем издержки, но и практически парализована работа трех контейнерных терминалов нашей собственности", - пишет он.

Представитель управляющей компании "Дело" - основного акционера "Трансконтейнера" - передал ТАСС комментарий президента оператора Александра Исурина. "Мы ведем конструктивный диалог с коллегами из РЖД, которые оперативно отреагировали на обращение. Уже 3 июня в РЖД состоялось совещание по данному вопросу, ситуация разрешается", - сказал глава "Трансконтейнера". Представитель "Дела" добавил, что у партнеров иногда возникают некоторые операционные проблемы, но они успешно решаются в рабочем порядке.

РЖД, в свою очередь, пояснили ТАСС, что холдинг отмечает беспрецедентное увеличение спроса на перевозки грузов в направлении Дальнего Востока. "Совокупный объем заявок от всех грузоотправителей на перевозку в восточном направлении объективно превышает существующие пропускные способности инфраструктуры. При снижении грузооборота в целом по сети РЖД в мае на 6,9% на Восточном полигоне он вырос на 2,5%. Грузооборот контейнерных перевозок вырос на 22%", - сказал представитель холдинга.

При этом на БАМе и Транссибе в настоящее время развернуты масштабные ремонтные и строительные работы. О связанных с этим ограничениях РЖД предупредили грузоотправителей заранее, разместив на официальном сайте график и схему проведения работ.

Кроме того, чтобы увеличить провозные способности инфраструктуры, компания применяет технологии движения соединенных контейнерных поездов. В холдинге заверили, что находятся в постоянном контакте с грузоотправителями и предлагают различные варианты, в том числе по выбору оптимального графика отправки и использования недозагруженных направлений.