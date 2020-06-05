Кабмин утвердил "Росхимзащиту" оператором по передаче волонтерам средств защиты

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило "Росхимзащиту" Ростеха оператором по закупке и передаче средств индивидуальной защиты волонтерам и социальным некоммерческим организациям, на которые ранее было выделено более 1 млрд рублей. Соответствующее постановление 3 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Согласиться с предложением Министерства промышленности и торговли РФ об определении акционерного общества "Корпорация "Росхимзащита" оператором мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции с их последующей передачей на безвозмездной основе конечным получателям", - говорится в документе.

В мае президент РФ Владимир Путин поручил выделить Минпромторгу в 2020 году более 1 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также медицинских изделий для бесплатной передачи волонтерам, социальным некоммерческим, медицинским организациям.

Как говорится в утвержденных кабмином правилах, "Росхимзащита" получит субсидию на закупку, хранение и доставку этих средств в соответствие с заявками ассоциации волонтерских центров в Минпромторг.

В частности, "Росхимзащита" сможет поставить не менее 4,9 млн масок, 500 тыс. респираторов, 80 тыс. л антисептиков, а также защитные костюмы, перчатки, экраны, очки.