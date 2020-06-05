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SAS частично возобновит авиасообщение со странами ЕС

В авиакомпании сообщили, что многие из новых рейсов будут отправляться из Копенгагена, где откроются 16 новых маршрутов

СТОКГОЛЬМ, 5 июня. /ТАСС/. Скандинавский авиаперевозчик SAS намерен в июне увеличить количество используемых самолетов с 15 до 30 и возобновить авиасообщение со многими странами ЕС. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе компании.

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"SAS перейдет с использования 15 самолетов на 30, - отмечается в сообщении. - Многие из новых рейсов будут отправляться из Копенгагена, где откроются 16 новых маршрутов, в том числе в Германию, Бельгию, Исландию, Литву, Испанию, Францию, Грецию и Хорватию, на Фарерские острова".

В конце июня будут открыты несколько маршрутов из стокгольмского аэропорта Арланда. Это рейсы в Пальму (Испания), Ниццу (Франция), а также Афины и Салоники (Греция). В Норвегии SAS полностью возобновит полеты на внутренних направлениях. Из Осло можно будет улететь летать в Сплит (Хорватия).

Ранее компания объявила о возобновлении полетов в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, а также в Нью-Йорк, Чикаго и Амстердам из Копенгагена.

Теги
БельгияШвецияГерманияДанияИспанияГрецияИсландияЛитваНорвегияФранцияХорватияПандемия коронавируса нового типа
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