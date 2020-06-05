Московское УФАС уличило четыре компании в сговоре на торгах по поставке лекарств

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило признаки картельного сговора между компаниями "Авис рус", "Мартфарм", "ХФК "Аврора" и "Фармпотребсоюз" при их участии в торгах на поставку лекарств. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Московское УФАС установило наличие признаков картеля в действиях ООО "Авис рус", ООО "Мартфарм", ООО "ХФК "Аврора" и ООО "Фармпотребсоюз" при их участии в торгах на поставку лекарственных препаратов. Общая начальная (максимальная) цена по 90 аукционам составила свыше 55 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, компании на торгах в 2017-2019 годах не конкурировали между собой, а поочередно уступали друг другу победу, что привело к заключению контрактов со снижением до 5% от начальной (максимальной) цены. Уточняется, что управление выявило и другие факты, "указывающие на взаимодействие и сотрудничество между" этими компаниями в ходе торгов.

В столичном УФАС напомнили, что запрет на картели участников торгов предусмотрен законом о защите конкуренции, а административное наказание за участие в картеле может достигать 50% от начальной цены.