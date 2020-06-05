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Пандемия коронавируса нового типа

Дополнительные средства на зарплаты поступят в июне в вузы, где сложная ситуация

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заверил, что сокращений в учебных заведениях не планируется

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские вузы, которые испытывают наибольшие трудности с выплатами зарплат преподавателям, в июне получат дополнительные средства на эти цели. Сокращений в учебных заведениях не планируется, заявил в пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Уже было озвучено на совещании с главой государства, что вузам и научным организациям будет оказана дополнительная поддержка. Даже размеры этой поддержки были обозначены - 41,4 млрд рублей. Сейчас министерство очень активно, применительно к каждому университету, каждому вузу, каждой научной организации анализирует финансовое состояние, в том числе с учетом запросов, которые поступили. Уже в июне там, где наиболее сложная ситуация, поступят дополнительные средства на выплату заработной платы", - сказал Фальков в ходе прямой линии, организованной Минобрнауки.

В ведомстве также сообщили, что иностранные студенты смогут учиться дистанционно в вузах РФ, если границы России останутся закрытыми в новом учебном году.

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