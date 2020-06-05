В Карелии вновь откроются кафе и рестораны

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июня. /ТАСС/. Организациям общепита в Карелии разрешат возобновить работу в ближайшее время при условии соблюдения всех рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором, а также после консультаций с владельцами кафе и ресторанов в регионе. Об этом во время эфира "ВКонтакте" в пятницу сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы открыли экономику почти полностью, у нас закрытость экономики уже 2-3%. Мы открываем даже общепит сегодня, определив очень жесткие меры работы", - сказал руководитель региона, уточнив, что новые изменения не коснутся Беломорского и Олонецкого районов, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Как добавили в пресс-службе правительства Карелии, точная дата возобновления работы общепита станет известна после подписания соответствующего распоряжения, которое уже готовится.

Во всех ресторанах и кафе, которые приостановили работу с 28 марта, ношение маски будет обязательным, снять их посетители смогут только во время еды. Столики в зале должны быть расставлены на расстоянии социальной дистанции. Если помещение не позволяет это сделать, то места для гостей придется разделить защитными экранами. Защитные конструкции придется также установить и на открытых летних верандах, чтобы не допустить разноса инфекции ветром.

"Конечно, это максимальная защита персонала: в кафе сразу начинают работать и в перчатках, и в масках, и в защитных экранах для персонала. Также отработана ситуация дистанционная - это там, где люди с подносами идут и покупают пищу, а потом рассаживаются по столам", - сказал Парфенчиков.

Еще одно изменение власти намерены внести в действующее распоряжение о режиме повышенного готовности на территории республики. С 22 июня сотрудникам магазинов, госучреждений, где происходит контакт с неограниченным кругом лиц, необходимо носить не только защитные маски, но и очки или защитные экраны. Для тех организаций, которые не смогут обеспечить своих сотрудников такими индивидуальными средствами защиты, допускается установка стационарных экранов в месте контакта с посетителями.

"Мы, с одной стороны, что-то ослабляем, но параллельно насыщаем систему организации работы этих учреждений дополнительными мерами, которые будут препятствовать распространению инфекции", - отметил Парфенчиков.

Ситуация с коронавирусом в Карелии

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции в Карелии, за время пандемии в регионе выявили 573 случая заражения, 222 человека выздоровели, трое умерли. Доля свободных коек для лечения коронавируса в Карелии на сегодня составляет 43%. Как отметил глава республики, пока ситуация в регионе позволяет людям с легким течением болезни также лечиться в условиях медучреждений.