Потребительские расходы отрасли свадебного туризма в Санья в 2019 году превысили $1,4 млрд

САНЬЯ /Китай/, 5 июня. /ТАСС/. Расходы потребителей индустрии свадебного туризма города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) по итогам прошлого года превысили 10 млрд юаней (свыше $1,4 млрд). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

В материале подчеркивается, что свадебный туризм постепенно становится "визитной карточкой города". Уникальные пейзажи Санья привлекают свадебных фотографов и молодоженов. Ежегодно в городе проводится форум по свадебной фотосъемке, свадебный фестиваль и другие мероприятия. Как пишет газета, в 2019 году в городе состоялось свыше 2,5 тыс. свадебных церемоний, местные фотографы провели более 300 тыс. фотосессий.

Как сказал президент Ассоциации свадебного туризма города Санья Сюй Вэй, слова которого приводит издание "Пэнпай", "для дальнейшего развития отрасли планируется оборудовать еще 100 живописных мест для фотографий, открыть 50 площадок для организации и проведения церемоний бракосочетания". "Также планируется продвигать подготовку специалистов по таким направлениям, как фотографы, операторы, визажисты и другие", - указал он.

Как отмечает "Пэнпай", эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в свадебную индустрию. Из-за вспышки коронавируса власти Китая временно запрещали проведение церемоний бракосочетания и празднований во избежание большого скопления людей. Вместе с тем, как пишет издание, свадебная отрасль города Санья постепенно восстанавливается. Так, ежедневное количество фотоссесий достигло 70% от уровня до эпидемии.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В прошлом году остров посетили свыше 83 млн китайских и иностранных туристов, доходы туристической отрасли провинции выросли на 11%, до 105 млрд юаней (около $14,89 млрд).