Мантуров рассчитывает на отмену запрета на экспорт средств защиты в течение месяца

Поселок Вольгинский /Владимирская область/, 5 июня. / ТАСС/. Запрет на экспорт из РФ средств санитарной защиты может быть снят в течение месяца, рассчитывает глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Полностью отменить ограничения - я думаю, максимум месяц, и мы это должны сделать", - сказал он журналистам.

Мантуров отметил, что цена российской продукции абсолютно конкурентна. Кроме того он добавил, что у российских предприятий уже сейчас есть возможность экспорта антисептиков и средств защиты при поставках официальным учреждениям других стран.

Необходимый запас средств индивидуальной защиты может быть сформирован менее чем за месяц, заявил Мантуров. "Мы рассчитываем в ближайшее время - президент нас поддержал в этой части - сформировать резервный фонд по средствам индивидуальной защиты", - сказал министр, уточнив, что в резерв будут включены маски, респираторы, очки и антисептики. Этот перечень может быть расширен, добавил Мантуров.

"Сегодня первая задача - это сформировать запас. На самом деле, если стоит задача, это можно сделать меньше чем за месяц. Тот объем, который сегодня требуется, - мы исходим примерно из месячного запаса, именно взяв пик пандемии", - отметил глава Минпромторга.

По словам Мантурова, около 30 тест-систем на коронавирус зарегистрировано в России, РФ обеспечивает свои потребности в тестах. "Всего в России зарегистрировано около 30 систем", - сказал он, пояснив, что речь идет как о тестах на основе ПЦР-технологий, так и определяющих вирус по крови или наличию антител.

"Это, конечно, говорит о том, что, выйдя на объем (производства - прим. ТАСС) 96 тыс. тестов в сутки - а в этом месяце мы добавим дополнительные мощности и будем производить уже 130 тыс. тестов в сутки, в совокупности с другими производителями и Роспотребнадзором закрывают полностью потребности в нашей стране по проведению тестов самим", - отметил министр.