ФРП профинансирует четыре новых инвестпроекта в Пермском крае

ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил займы четырем пермским предприятиям на реализацию новых инвестиционных проектов. Это позволит им расширить производство и увеличить его объемы, сообщается на сайте краевого правительства в пятницу.

"При активной поддержке Регионального фонда развития промышленности (РФРП) Пермского края экспертный совет федерального ФРП одобрил займы на четыре проекта - предприятиям "Суксунский оптико-механический завод", "Сорбент", "ГалоПолимер Пермь" и "Дист". Общая сумма займов составит 277 млн рублей, включая региональное и федеральное финансирование", - сказано в сообщении.

Так, Суксунский оптико-механический завод (СОМЗ) расширит производство защитных очков и касок, "Сорбент" увеличит производство средств индивидуальной защиты (СИЗ), "Дист" планирует наладить производство импортозамещающих комплектующих для приборов учета воды, а "ГалоПолимер Пермь" - организовать выпуск химической продукции промышленного применения для экспорта в США и Японию."Разноплановость заявленных проектов говорит о том, что промышленность Прикамья в условиях пандемии не только успешно справляется с ее последствиями, но и строит долгосрочные планы, в том числе по выходу на экспорт и в вопросах импортозамещения", - считает директор РФРП Пермского края Марат Гакашев.

Ранее займ в размере 146,5 млн рублей от ФРП получило пермское акционерное общество "Редуктор-ПМ" - производитель вертолетных редукторов и других комплектующих для вертолетов. Здесь должно начаться серийное производство деталей трансмиссии вертолета "Ансат" с внедрением в производство деталей агрегатов и трансмиссий вертолетов аддитивной технологии сплавления металлических порошков (SLM), которая является более экономичной по сравнению с существующей технологией литья изделий. Еще 1,3 млрд получила компания "Медисорб" для производства СИЗ, лекарств, дезинфицирующих средств, медицинских изделий и прочего.

"Развитие промышленности в регионе - ключевая задача, и для нас важно, что предприятия края даже в условиях пандемии не ставят на паузу свои проекты, а наоборот реализовывают новые и строят долгосрочные планы", - написал в своем Instagram врио главы Пермского края Дмитрий Махонин.

ФРП основан в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.