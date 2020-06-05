Инфляция в России в мае замедлилась до 0,3%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Рост потребительских цен в России в мае замедлился до 0,3% с 0,8% в апреле. В годовом выражении - по сравнению с маем 2019 года - потребительские цены выросли на 3% (в апреле - на 3,1%), свидетельствуют данные Росстата.

Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в мае на уровне 3,2-3,4%.

По данным Росстата, в мае продовольственные товары подорожали на 0,2%, услуги - на 0,5%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2%.

Стоимость гречки в РФ в мае выросла на 6,3%, риса - на 4,6%.

"Заметно выросли цены на гречку - на 6,3%. Подорожание на 8% и более отмечено в 28 субъектах Российской Федерации", - отмечает статистическое ведомство. По данным статистики, цены на рис выросли на 4,6%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 3,5%, крупу манную, горох и фасоль - на 2,4%, крупы овсяную и перловую - на 1,9%, пшено - на 0,6%.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1-1,7% выросли цены на консервы мясные и рыбные, масла подсолнечное и оливковое, муку пшеничную, вермишель, макаронные изделия, майонез, кетчуп, чай, конфеты шоколадные, на 0,7-0,9% - печень говяжью, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, хлеб ржаной, бараночные изделия, сыры плавленые, овощи натуральные, консервированные, маринованные, пряники, кофе, какао, соль, мороженое и вина столовые. В то же время снизились цены на яйца куриные - на 4,6%, мясо кур - на 3,5%, сахар-песок - на 0,6%, консервы мясные для детского питания - на 0,5%, окорочка куриные - на 0,2%.