Во Владимирской области намерены создать фармацевтический кластер

ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ /Владимирская область/, 5 июня. / ТАСС/. Фармацевтический кластер намерены создать в поселке Вольгинский Владимирской области, где располагается ведущее в стране предприятие по производству медикаментов и биоразработок "Генериум", зарегистрировавшее первый отечественный экспресс-тест на коронавирус. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Владимир Сипягин в ходе рабочей встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

"Мы сегодня обсудили вопрос о создании фармацевтического кластера на территории Петушинского района. Здесь огромный потенциал, крупнейшие компании представлены. Лидер, конечно, компания "Генериум", а также компания "Фармстандарт", "Эббот" и другие лидеры", - сказал Сипягин.

По его словам, создание фармкластера даст импульс для развития Петушинского района и привлечет в регион новые предприятия.

Ранее Мантуров сообщал, что компания "Генериум" получила регистрационные удостоверения на три тест-системы, определяющие наличие антител к коронавирусу. Они позволяют с высокой достоверностью определить уровень иммуноглобулинов "быстрого реагирования", таких как А (IgA) или М (IgM), а также иммуноглобулинов, свидетельствующих о формировании стойкого иммунного ответа, G (IgG).

"Генериум" - научно-производственная фармацевтическая компания полного цикла. Компания располагает собственным R&D-парком (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки), способным осуществить разработку любого биотехнологического препарата от создания молекулы до начала промышленного выпуска. Производственная площадка компании выпускает ассортимент биотехнологических лекарственных препаратов и готова к выпуску биомедицинских клеточных продуктов.