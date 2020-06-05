В Белом доме заявили о быстром восстановлении после кратковременного экономического спада

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Экономика США быстро восстанавливается после резкого кратковременного экономического спада, вызванного ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса. Об этом заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

"Сейчас мы видим, как каждую неделю падает число первичных заявок на получение пособий по безработице, падает уровень безработицы. Как подчеркнул президент [США Дональд Трамп], эта тенденция сохранится. Мы имели дело с резким, жестким, изнурительным [экономическим] спадом, вызванным пандемией. Это не обычный экономический спад, он был вызван именно пандемией", - отметил Кадлоу.

"Это как страшный ураган или снежная буря. Безусловно, было много страданий и трудностей. Но это все прошло быстро и было кратковременно, и мы быстро начали восстанавливаться. Быстрое восстановление, по моим прогнозам, продлится в третьем и четвертом кварталах [нынешнего года]", - добавил глава экономического совета. По его оценкам, речь идет об "экономическом росте на 20% в третьем и четвертом кварталах".

В пятницу Минтруда США сообщил, что уровень безработицы в стране за май сократился до 13,3%, количество рабочих мест увеличилось в этот месяц на 2,5 млн. Эксперты при этом ожидали падения уровня безработицы до 20%, а сокращения числа рабочих мест - на 8 млн. В апреле уровень безработицы составил 14,7%, без работы остались 20,5 млн человек. Опубликованные в пятницу данные эксперты уже назвали переломным моментом в деле восстановления экономики страны после пандемии.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что ВВП страны во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы - достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.