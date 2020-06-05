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Китай запретил поставки из России куриных лап, несоответствующих требованиям

Ввоз куриных лап с российских предприятий, допустивших поставки такой продукции в КНР, будет запрещен, а их экспортная лицензия может быть аннулирована, сообщили в Россельхознадзоре

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Китай запретил поставки из России не соответствующих требованиям страны куриных лап, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Главное таможенное управление Китайской Народной Республики в ходе переговоров, состоявшихся 3 июня, уведомило Россельхознадзор о том, что законодательством КНР не допускается ввоз в страну куриных лап категории С - несоответствующих китайским требованиям по органолептическим показателям (гематомы и кровоизлияния, черные наросты, желтая кожа и другие)", - отмечается в сообщении.

Ввоз куриных лап с российских предприятий, допустивших поставки такой продукции в Китай, будет запрещен, а их экспортная лицензия может быть аннулирована компетентным ведомством КНР.

Соответствующая информация Россельхознадзором доведена до сведения территориальных управлений ведомства, ветеринарных служб субъектов РФ, а также размещена на сайте ведомства.

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