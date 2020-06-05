Минздрав оценит возможность онлайн-продажи рецептурных лекарств по опыту безрецептурных

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Опыт дистанционной торговли препаратами, которые отпускаются без рецепта, покажет, можно ли перейти к онлайн-продаже рецептурных лекарств, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"К психотропным, наркотическим препаратам будет всегда очень осторожное отношение. В отношении рецептурных препаратов, ну, вот первый этап мы пройдем, дальше будем оценивать, насколько он эффективен. Потом можно рассматривать из рецептурных препаратов, какие можно разрешить", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Министр отметил, что всегда сохраняются риски неконтролируемого приема лекарственных препаратов, поэтому к дистанционной продаже нужно относиться с осторожностью.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Фисенко сообщил ТАСС, что более 60 аптечных организаций подали заявления на получение разрешения продавать лекарства в дистанционном формате. Уже выдано 23 разрешения.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов 3 апреля. Закон не распространяется на наркотические и психотропные препараты, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%. Осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом могут аптечные сети, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. При этом компания должна иметь не менее 10 аптек на территории РФ.