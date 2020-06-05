Президентом издательства "Семь дней" назначили Кирилла Дыбского

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" объявил о назначении президентом ЗАО "Издательство Семь дней" Кирилла Дыбского. Об этом журналистам в пятницу рассказали в пресс-службе холдинга.

Ранее Дыбский занимал в издательстве должность главного редактора объединенной редакции журналов "Караван историй" и "Коллекция Караван историй".

"Назначение Кирилла Дыбского пришлось на непростой для индустрии СМИ, да и всей страны, период. Но я уверен, что опыт, профессионализм и лидерские качества Кирилла Александровича помогут ему продолжить успешно развивать существующие проекты ЗАО "Издательство Семь дней" и запускать новые цифровые продукты", - цитирует пресс-служба генерального директора холдинга Александра Жарова.

Дыбский работал в издательском доме "Коммерсантъ", газете "Сегодня", возглавил еженедельный журнал "Итоги", издаваемый ЗАО "Издательство Семь дней", позднее перешел на должность издателя. Среди проектов, которые он курировал, - информационно-развлекательный ресурс 7days.ru. По итогам 2018 года аудитория digital-проекта выросла на 38%, а рекламная выручка увеличилась в 2,2 раза.