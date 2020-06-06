Эксперты: ралли на американских торговых площадках еще не окончено

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Уходящая неделя была ознаменована рекордными взлетами акций компаний на американских торговых площадках после обвала в марте. Опрошенные ТАСС экономисты полагают, что ралли еще не закончилось и похожие сценарии будут повторятся.

На волне всеобщего оптимизма в отношении перезапуска мировых экономик, а также благодаря масштабным объемам вливания ликвидности в финансовые рынки со стороны крупнейших мировых центробанков биржевые индексы США отыграли большую часть потерь, понесенных с начала текущего года, отметил аналитик "Финам" Сергей Дроздов.

Наибольшую активность и существенный рост торговые площадки продемонстрировали в последние пару дней. Санкт-Петербургская биржа, являющаяся крупнейшим организатором торговли иностранными ценными бумагами в России, 4 и 5 июня фиксировала рекорды суммарного объема торгов. С 3 по 4 июня данный показатель вырос на 26%, до $1,25 млрд, а количество сделок увеличилось на 15,6%, до 1,53 млн.

По данным площадки, лидерами торгов стали бумаги авиаперевозчиков, таких как Spirit Airlines, American Airlines, Boeing, Delta Air Lines. В среднем за два дня акции этих компаний выросли от 30% до 80%. Также популярностью пользовались акции американской сети универмагов Macy’s и круизные компании - Carnival и Royal Caribbean Cruises.

Продолжится ли ралли на американском рынке

В настоящее время общий тренд таков, что инвесторы в ожидании восстановления экономики начали более пристально обращать внимание на те бизнесы и акции, которые пострадали более всего и которые в силу этих причин максимально потеряли на падении рынка. Некоторые акции уже начали свой "полет в космос" (те же авиаперевозчики), но некоторые еще до сих пор находятся на низком старте. Поэтому в текущей ситуации можно ждать серьезных движений по отдельным акциям, полагает руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов.

"К этой категории смело можно отнести акции компаний, которые работают в индустрии отдыха и туризма. Это компании, связанные с морскими круизами - Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, а также занимающиеся управлением курортами и казино - Las Vegas Sands, Wynn Resorts и MGM Resorts International", - пояснил Пахомов.

Кроме того, эксперт отметил, что в отдельных секторах, не связанных с индустрией развлечений, также можно найти интересные, явно перепроданные акции, которые имеют очень большой потенциал для роста. "Здесь в первую очередь стоит упомянуть акции популярнейшей в США сети универмагов Macy‘s, а также акции промышленного гиганта General Electric. И те, и другие акции уже достаточно сильно выросли после падения, но ввиду низкой базы их потенциал роста по-прежнему очень высок и составляет более 100%", - пояснил он.

В то же время, если спрос на авиаперевозки подтвердится, и в ближайшие недели информации о полупустых рейсах не последует, то ралли авиакомпаний на рынке продолжится, считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Пока рынок ликвидирует тот излишний страх, который привел в марте к столь глубокому падению авиаперевозчиков. Не только в США, кстати, но и в России. Как следствие, этим летом еще будут возникать ситуации, что малейшая позитивная новость приводит к росту котировок отдельных авиаперевозчиков на десятки процентов на одну сессию", - добавил эксперт.

То, что ралли, скорее всего, продолжится, считает и заместитель начальника управления инвестиционного консультирования "Велес Капитал" Ярослав Калугин.

Помимо продолжения роста наиболее пострадавших от нынешнего кризиса секторов - авиакомпаний, сети отелей и авиастроительных компаний, эксперт ждет роста дивидендных компаний табачного сектора Altria и Philip Morris, а также AT&T.

В свою очередь Сергей Дроздов добавил, что в пятницу, 5 июня, индекс широкого рынка S&P 500 достиг значимого сопротивления в районе 3200 пунктов, от которого, с учетом произошедшего практически безоткатного роста, в ближайшее время можно ожидать коррекцию.