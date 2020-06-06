Арендованный американской Chevron танкер попал под санкции США по Венесуэле

ТАСС, 6 июня. Американская нефтегазовая компания Chevron подтвердила, что один из арендованных ей нефтяных танкеров попал под санкции США, введенные из-за поставок топлива в Венесуэлу. Об этом 5 июня со ссылкой на представителя компании Рэя Фора сообщило агентство Reuters.

Компания Adamant Maritime Ltd., владелец крупного нефтяного танкера Seahero, попала в санкционный список Минфина США в минувший вторник.

По данным агентства, танкер находится в краткосрочной аренде и, как заявляет Фор, выполняет "рейс, не связанный с Венесуэлой". "Мы работаем с соответствующими государственными органами, чтобы обеспечить соблюдение американских законов и положений [в решении этого вопроса]", - приводит Reuters слова представителя Chevron.

2 июня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в общей сложности четыре компании и четыре судна в санкционные списки по Венесуэле после того, как они доставили топливо из Ирана в Боливарианскую Республику. Три попавшие под санкции компании зарегистрированы на Маршалловых островах, а одна - в Греции. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В конце мая пять иранских танкеров с топливом достигли территории Венесуэлы. При этом 14 мая министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международного права. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от подобных действий. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.