Мантуров заявил, что работа госкомиссии по Карелии достигла успехов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Поддержка инвестпроектов в Карелии продолжится и после завершения работы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, которой удалось достичь существенных результатов. Об этом заявил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий в этой комиссии рабочую группу по развитию промышленного производства, проектов в сфере науки, природопользования, экологии и туризма.

Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия была создана указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Ее возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. День Республики Карелия, приуроченный к созданию в 1920 году Карельской трудовой коммуны, отмечается 8 июня.

Мантуров подчеркнул, что за время работы госкомиссии под председательством Патрушева "удалось достичь действительно существенных результатов". "Несмотря на приближение юбилея и завершение работы госкомиссии, мы продолжим оказывать поддержку региону и инвестиционным проектам, в том числе через утвержденную в апреле 2020 года индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Карелия", - сказал глава Минпромторга.

Промышленность, сельское хозяйство, туризм и экология

Министр упомянул несколько приоритетных направлений, координацию по которым осуществляет возглавляемая им рабочая группа.

Как напомнил глава министерства, благодаря инвестициям в размере около 400 млн рублей возобновилось производство на Онежском судостроительном заводе, где уже построено и передано заказчикам 16 судов различного типа. По словам Мантурова, портфель заказов предприятия на ближайшие три года сформирован в объеме 4 млрд рублей, ведется строительство шести судов. "Дальнейшие планы включают глубокую модернизацию производственных мощностей завода", - сказал министр, добавив, что завершается разработка соответствующей проектно-сметной документации.

Мантуров упомянул также создание по совместной программе Минпромторга и Минобрнауки инжинирингового центра при Петрозаводском государственном университете, появление новых приоритетных проектов в сфере деревообработки, являющейся одной из доминирующих отраслей промышленности в регионе и так далее.

"Другие отрасли экономики Карелии, от которых мы ждем роста - это сельское хозяйство и туризм", - продолжил министр. Он, в частности, отметил "качественные подходы к работе с инвесторами и увеличение региональной поддержки" аграрного сектора республики почти в два раза за последние два года: с 242 млн рублей в 2017 году до 472 млн рублей в 2019. В части развития туризма же, как напомнил Мантуров, созданы туристско-рекреационные кластеры "Южная Карелия" и "Легенды Карелии", включающие объекты инфраструктуры и горнолыжный центр, "работа по развитию которых активно продолжается".

Кроме того, среди изменений, которые положительно скажутся на развитии региона, Мантуров назвал включение территорий Беломорского, Лоухского и Кемского районов Карелии в Арктическую зону РФ, подчеркнув, что "теперь и там будут действовать программы по развитию Арктики".

Глава Минпромторга также обратил внимание на внедрение в Карелии современных подходов к обращению с ТКО и уменьшение количества свалок с 467 до 269, создание национального парка "Ладожские шхеры" и региональных заповедников и в целом активную работу в республике в области охраны окружающей среды.

Заявка на включение "Южной промзоны" в федеральный реестр

Мантуров также отметил, что заявка руководства Карелии на включение технопарка "Южная промзона" в Петрозаводске в федеральный реестр промышленных технопарков получит всю необходимую поддержку.

"Насколько мне известно, в настоящее время правительство Республики Карелия планирует сформировать заявку на включение этого технопарка в реестр промышленных технопарков Минпромторга России. Могу заверить, что мы окажем всю необходимую методическую поддержку правительству Республики Карелия для скорейшей подготовки документов и включения в федеральный реестр промышленных технопарков", - сказал Мантуров.

Он напомнил, что акт ввода в эксплуатацию технопарка "Южная промзона" площадью свыше 14,8 тыс. кв. м с готовой инфраструктурой для размещения малых и средних предприятий был получен правительством региона в апреле текущего года. Одной из задач комплекса, как отметил министр, является техническое перевооружение камнеобрабатывающих предприятий за счет современного оборудования и инновационных научно-технических решений резидентов.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составила 516,2 млн рублей, из них 22% (111,6 млн руб.) - средства инвестора, а 78% (404,6 млн руб.) - субсидии из регионального и федерального бюджетов.

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