Роскачество снова обнаружило в сервелате следы антибиотиков

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Роскачество провело повторную проверку сервелата и обнаружило в одном из образцов следы антибиотиков. Об этом говорится в сообщении организации.

Как пояснили в Роскачестве, в 2020 году повторную проверку прошли колбасы торговых марок "Ближние горки", "Клинский", "Ремит", "Владимирский стандарт", "Папа может", "Великолукский мясокомбинат", а также продукт марки "Таврия", который раньше не проходил проверку. Сервелат был исследован на содержание потенциально небезопасных веществ (фурацилин, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, нитрозамины и др.), антибиотики, микробиологическую безопасность (бактерии группы кишечной палочки, клостридии, сальмонеллы), массовую долю влаги, соли, крахмал, красители и консерванты, органолептические показатели, маркировку.

"Исследование 2017 года для сервелата "Папа может" обернулось неудовлетворительной оценкой: следы антибиотиков (стрептомицин), недостаточно белка, наличие клетчатки в составе (пищевые волокна растительного происхождения), низкая оценка за вкус, недостоверная маркировка. В 2020 году мало что изменилось, однако колбаса стала гораздо вкуснее, и поэтому чуть поднялась в рейтинге. В новом исследовании у этого сервелата в следовых количествах было выявлено содержание флорфеникола (антибиотик), зато от стрептомицина (также антибиотик), который был зафиксирован в предыдущем исследовании, не осталось и следа", - сообщили в Роскачестве.

Помимо этого, у специалистов возникли претензии к маркировке. Гистология показала в составе клетчатку и другие растительные компоненты (камеди), загуститель альгинат.

Специалисты также сообщили, что по результатам новых испытаний товар торговой марки "Великолукский мясокомбинат" избавился от зашкаливающего содержания антибиотиков. Но гистология показала в составе крахмал, клетчатку, растительные углеводные компоненты. Кроме того, в составе есть загуститель каррагинан, заявленный на этикетке как стабилизатор Е407. Специалистам не понравился и вкус этой колбасы: слишком соленый, несвойственный данному виду продукта, с привкусом пищевых добавок, а также недостаточно ароматный запах.

Что касается торговой марки "Таврия", то замечания экспертов связаны с массовой долей влаги и наличием животного белка, выявленным на гистологии. Однако недочеты нивелированы отличной оценкой по органолептике, добавили в Роскачестве. Говоря о товаре "Ближние горки", то до идеальной оценки этому сервелату не хватает соответствия стандартам по содержанию влаги. "Однако, в современном аспекте это замечание несущественное", - считают эксперты.

В ходе нового исследования к сервелату торговой марки "Ремит" есть замечания по влаге. В целом, как сообщили в Роскачестве, колбаса осталась такой же вкусной и безопасной, как и раньше.

Другие результаты проверки

В сервелате "Владимирский стандарт" специалисты Роскачества выявили и подтвердили наличие мяса птицы, о чем производитель честно указал на упаковке. "Если обращаться к советским ГОСТам, согласно первоначальной рецептуре, курицы в составе сервелата быть не должно. Но поскольку продукт изготовлен по ТУ, производитель сервелата "Владимирский стандарт" вправе добавить в свой продукт мясо птицы", - говорится в сообщении.

В организации также сообщили, что сервелат "Клинский" значительно улучшил свои позиции. По сравнению с предыдущим исследованием теперь кармина в сервелате не выявлено, а количество белков и жиров - оптимальное.

В целом, как сообщили в Роскачестве, одним из общих замечаний к сервелату остается превышение содержания влаги. Эксперты отрасли считают, что данная проблема связана с нехваткой жира в составе продукта. Однако, по их мнению, повышенное содержание влаги в этом случае можно не считать недостатком, поскольку производители идут навстречу запросам потребителей и делают продукцию менее жирной, чем, например, 20-30 лет назад.