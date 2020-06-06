Путин поручил учесть потребности учреждений культуры в плане восстановления экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин уверен, что работа учреждений культуры должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики.

"Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни, идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы", - констатировал глава государства на встрече с деятелями культуры, которая проходит в формате видеоконференции. Путин потребовал: "Обязательно нужно учесть в нем [плане восстановления экономики] и вопросы деятельности учреждений культуры".

Президент подчеркнул, что "такой план принимается как для решения текущих задач, так и на перспективу с учетом долгосрочных целей развития". "Будут вноситься корректировки и в национальные проекты, в том числе и в нацпроект "Культура", - уточнил он. Глава государства пообещал, что "все такие решения будут вырабатываться в прямом контакте с профессиональными сообществами, с представителями ключевых сфер, к которым принадлежит и культура".

На нынешней встрече Путин рассчитывает получить предложения деятелей культуры о том, "какие дополнительные меры нужны, чтобы музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы, кинематограф вышли из вынужденных каникул с минимальными потерями и, главное, получили бы стимул для продолжения работы, могли активно развиваться в будущем".

По мнению президента, "прошедшие месяцы [во время пандемии коронавируса] вновь показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу российская культура". "Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали все возможное, чтобы поддержать людей", - отметил он. Глава государства согласен, что для самих работников сферы культуры "это был также трудный период - и в творческом, и в финансовом, и даже в управленческом плане".

Путин напомнил, что "правительству, Минкультуры, регионам было дано поручение внести изменения в показатели работы учреждений культуры, прежде всего связанные с выполнением государственных заданий, дать предложения по ситуации с проданными билетами и абонементами, которыми люди не смогли воспользоваться из-за введенных ограничений". Кроме того, культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки.