Кабмин подготовил постановление о поддержке учреждений культуры

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его поручение о подготовке мер поддержки для учреждений культуры, осуществляющих концертную и экскурсионную деятельность, выполнено.

"Буквально недавно мы с Михаилом Владимировичем Мишустиным это обсуждали, говорили по этой теме. Тогда я свои поручения уточнил. Постановление подготовлено. Я прошу его оперативно оформить", - сказал Путин на встрече с деятелями культуры.

Он напомнил, что ранее дал поручение правительству разработать пакет мер, чтобы поддержать организации, которые занимаются концертной, экскурсионной деятельностью, чтобы они сохранили свою финансовую устойчивость и чтобы у них не было неисполненных обязательств перед зрителями и посетителями. "Чрезвычайно важная вещь, прекрасно это понимаю", - подчеркнул глава государства.