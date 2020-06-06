Хайнань выпустил первое свидетельство о регистрации судна в свободном порту острова

ХАЙКОУ /Китай/, 6 июня. /ТАСС/. Портовая зона экономического развития Янпу, расположенная на северо-западе провинции Хайнань (Южный Китай), выдала первое свидетельство о регистрации судна в свободном порту острова. Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

По ее данным, церемония выдачи сертификата состоялась в четверг. В материале отмечается, что это событие "ознаменовало собой официальный запуск процесса регистрации судов в свободном порту Хайнаня" и будет "содействовать дальнейшему продвижению строительства свободного порта на острове".

Как пишет издание, суда, получившие свидетельство о регистрации в портовой зоне Янпу и осуществляющие международные перевозки, смогут пользоваться возвратной экспортной пошлиной. В настоящее время, отмечает газета, перед портовой зоной стоит задача эффективного продвижения механизма регистрации судов "для привлечения на остров как можно большего количества китайских и зарубежных судоходных компаний".

В понедельник Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР обнародовали "Генеральную программу создания свободного порта на Хайнане". Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона.

Согласно программе, власти Китая к 2025 году планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель работы должны "стать более зрелыми": к этому времени на Хайнане должна быть также обеспечена свобода торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта по построению пилотной зоны свободной торговли на Хайнане. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.