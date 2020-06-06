Ирак объяснил слабое сокращение добычи нефти трудностями и ситуацией в Курдистане

ТАСС, 6 июня. /ТАСС/. Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, в мае столкнулся с финансовыми и техническими трудностями при выполнении договоренностей ОПЕК+, но сохраняет свою приверженность соглашению. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства нефти страны Ассема Джихада, опубликованном на сайте ОПЕК в субботу.

"Несмотря на экономические и финансовые обстоятельства, с которыми сталкивается Ирак, страна остается приверженной соглашению", - сказал он.

Джихад объяснил, что ряд трудностей связаны "с обязательствами страны по международным контрактам" и добавил, что на процесс сокращения добычи повлиял факт "отсрочки диалога с региональным правительством Курдистана".

Согласно апрельским договоренностям, Ирак должен в мае - июне сократить добычу на 1 млн б/с, до 3,6 млн б/с. Однако, по предварительным данным, ему удалось выполнить эту квоту только наполовину.

По итогам встречи в субботу министры ОПЕК предпишут Ираку и другим странам, недовыполнившим соглашение, наверстать сокращение добычи в соответствии с планом в течение июля - сентября. Об этом говорится в проекте финального коммюнике, с которым ознакомился ТАСС.