Поголовье овец и коз в Карачаево-Черкесии за четыре месяца выросло почти на 10%

ЧЕРКЕССК, 6 июня. /ТАСС/. Поголовье овец и коз в Карачаево-Черкесии увеличилось в январе - апреле 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее почти на 10% и составило 1,2 млн голов. Об этом говорится в сообщении управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"На конец апреля 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 168,5 тыс. голов, что на 1,4% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров - 79,4 тыс. голов (больше на 3,7%), овец и коз - 1251,2 тыс. голов (рост на 9,6%), поголовье свиней - 2,1 тыс. голов, что почти соответствует уровню прошлого года", - говорится в сообщении.

Объем производства продукции сельского хозяйства в январе - апреле 2020 года, по предварительной оценке, составил 6,4 млрд рублей. За четыре месяца текущего года произведено 15,5 тыс. т скота и птицы на убой, молока - 53,8 тыс. т, яиц - 21,4 млн штук.

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов на совещании по вопросам социально-экономического развития КЧР с участием полпреда президента в СКФО Юрия Чайки сообщал, что объем производства продукции сельского хозяйства в республике по итогам 2019 года составил более 33 млрд рублей, что на 12% больше в сравнении с предыдущим годом. Он также отмечал, что в 2019 году на поддержку предприятий агропромышленного сектора республики было направлено около 1 млрд рублей.