Бюджет района в Северной Осетии недополучил 16 млн рублей из-за ситуации с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 июня. /ТАСС/. Бюджет Моздокского района Северной Осетии недополучил 16 млн рублей из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам видеоконференции с премьер-министром республики Таймуразом Тускаевым.

"По налоговым и неналоговым доходам уточненный план составляет 638 млн рублей, и нужно приложить все усилия для его исполнения. Есть проблема, связанная с тем, что из-за введенных ограничений приостановлена деятельность ряда предприятий, районный бюджет уже недосчитался 16 млн рублей, и разрыв нужно компенсировать в первую очередь за счет земельных ресурсов - это арендные платежи и непосредственно налог на землю", - говорится в сообщении.

Администрации Моздокского района планирует пересмотреть штатные расписания учреждений, финансируемых из местного бюджета, что даст возможность сократить расходы.

Было также принято решение о формировании рабочей группы из сотрудников республиканского министерства финансов и администрации местного самоуправления Моздокского района, которая сформирует план конкретных действий.

"Нужно сделать сбалансированный расчет, принимая во внимание возможности района. При этом важно не допустить увеличения кредиторской задолженности. Следует совершенствовать подходы и полностью исполнить все обязательства, отраженные в годовом бюджете", - цитирует пресс-служба Тускаева.