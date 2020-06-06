НУР-СУЛТАН, 6 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана поддержало решение ОПЕК+ продлить действующую квоту по сокращению добычи нефти еще на месяц - до конца июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана в субботу.

"Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц", - говорится в сообщении.

Отмечено, что министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев принял участие во встрече стран - участниц соглашения ОПЕК+, которая прошла 6 июня. "Как отметил Ногаев, текущее соглашение позитивно повлияло на мировую нефтяную индустрию, позволив избежать затоваривания хранилищ, что в свою очередь привело к положительной динамике устойчивого роста мировых цен на нефть. В ходе встречи сторонами было принято решение продлить общее сокращение добычи нефти на уровне 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля текущего года", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в рамках соглашения ОПЕК+, предусматривающего коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки.