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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Генсек ОПЕК прокомментировал решение ОПЕК+ о сокращении добычи словами Булата Окуджавы

Мухаммед Баркиндо привел слова из песни "Союз друзей": "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо после завершения переговоров в формате ОПЕК+ прокомментировал сотрудничество стран альянса словами поэта Булата Окуджавы, а также сравнил союз стран ОПЕК и не входящих в него государств с "католическим браком".

Баркиндо привел слова из песни Окуджавы "Союз друзей": "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке".

Он также заметил, что "католический брак между ОПЕК и "не ОПЕК" в соглашении о сотрудничестве силен как Гибралтарская скала".

На заседании 6 июня министры ОПЕК+ согласовали решение продлить действующие параметры соглашения о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки еще на июль.

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Баркиндо, МухаммедРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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