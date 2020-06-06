Азербайджан в июле сохранит суточную добычу нефти в объеме 554 тыс. баррелей

БАКУ, 6 июня. /ТАСС/. Азербайджан сохранит в июле добычу нефти на уровне 554 тыс. баррелей в сутки, выполняя ранее принятые обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на май-июнь 2020 года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минэнерго страны по итогам заседания министров стран ОПЕК+ в формате видеоконференции.

"В соответствии с новой "Хартией о сотрудничестве", Азербайджан, и в этот период (в июле), выполняя принятые на май-июнь обязательства по сокращению суточной добычи на 164 тыс. баррелей, должен будет сохранить производство нефти на уровне 554 тыс. баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

По прежним условиям сделки предполагалось, что в июле Азербайджан сократит суточную добычу на 131 тыс. баррелей (от уровня добычи в октябре 2018 года), до 587 тыс. баррелей.

В сообщении отмечается, что на заседании ОПЕК+ было принято решение о продлении до конца июля действующей квоты на сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. "Таким образом, в июле страны ОПЕК сократят суточную добычу на 6,084 млн баррелей, неОПЕК - на 3,616 млн баррелей",- подчеркивается в информации. По данным Минэнерго Азербайджана, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман дополнительно сократят производство нефти на 1,2 млн баррелей.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов подчеркнул на заседании, что "до восстановления экономической активности, повышающей спрос на нефть, и баланса на рынке чуткий и гибкий подход к регулированию добычи должен продолжаться".