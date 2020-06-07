Генсек ШОС призвал повышать безопасность пищевых продуктов

ПЕКИН, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно работают над повышением санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья населения. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС в отмечаемый в воскресенье Всемирный день безопасности пищевых продуктов генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Признавая взаимосвязанность и трансграничный характер эпидемиологических рисков, государства - члены ШОС подчеркивают важность развития коллективного потенциала в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, биологической и продовольственной безопасности на пространстве организации", - отметил Норов.

Системная работа

На регулярной основе, рассказал он, проводятся совещания глав служб, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия (всего состоялось шесть совещаний). Принят ряд документов и заявлений глав государств - членов ШОС, среди которых наиболее важно Совместное заявление о борьбе с инфекционными болезнями на пространстве ШОС от 14 октября 2009 года. Этот документ положил начало сотрудничеству соответствующих служб в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения стран организации.

Принятое в июне 2011 года на Совете глав правительств государств - членов ШОС межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения свидетельствует о намерении государств-членов развивать взаимодействие по безопасности пищевых продуктов путем обмена научными и инновационными достижениями, передовыми и современными технологиями, информацией при возникновении чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу общественному здравоохранению, отметил генсек.

Заявление о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве ШОС, прозвучавшее по итогам Циндаоского саммита в июне 2018 года, подчеркивает необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья населения для поддержания устойчивого развития и благосостояния стран региона. В нем подтверждено стремление развивать сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах в интересах противодействия угрозам эпидемий на пространстве ШОС.

В том же 2018 году главы правительств государств-членов в Душанбе приняли Программу сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности, которая направлена на выявление и упреждение угроз в этой сфере, минимизацию их негативного влияния за счет мониторинга и взаимообмена информацией.

Заслон коронавирусу

Принятое 13 мая 2020 года заявление министров иностранных дел государств - членов ШОС в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), напомнил Норов, отмечает усилия и взаимную поддержку, которые в условиях пандемии государства-члены на основе "Шанхайского духа" оказывали друг другу в вопросах обеспечения граждан медицинской, социальной и иной защитой.

Следуя рекомендациям ВОЗ в отношении введения мер по снижению и противодействию распространения инфекции, ШОС концентрирует свою деятельность на поддержании здоровья и безопасности всего населения, в том числе и специалистов, работающих в области пищевой промышленности, и цепочек поставок, имеющих решающее значение для выживания в условиях нынешней пандемии.

Приверженность целям ООН и ВОЗ

Отмечая этот день, сказал Норов, "мы свидетельствуем свое уважение рекомендациям ООН и ВОЗ и одновременно обращаем внимание общественности на необходимость соблюдения мер по профилактике, диагностике и лечению пищевых заболеваний".

"Могу ответственно заявить, что все государства - члены ШОС нацелены на достижение Целей устойчивого развития Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и всемерно содействуют реализации всех идей, которые воплощает Всемирный день безопасности пищевых продуктов на международном уровне", - резюмировал генеральный секретарь ШОС.

О дате

Всемирный день безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day) 7 июня был провозглашен в декабре 2018 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Инициаторами учреждения памятной даты стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО).

Как указывает ВОЗ, безопасность пищевых продуктов должна обеспечиваться на всех этапах их существования - от производства и до потребления. Необходимо обращать пристальное внимание на безопасность использования удобрений и средств борьбы с вредителями, правильное хранение и транспортировку продуктов, а также соблюдение правил приготовления пищи, отмечает организация. Пренебрежение этим может сделать продукты вредными и даже опасными для человека.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире от пищевых инфекций, а также болезней пищевого происхождения умирает около 3 млн человек. Ежегодно регистрируется порядка 600 млн таких заболеваний.