Власти Удмуртии направят 153 млн рублей на поддержку "Ижавиа"

ИЖЕВСК, 7 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии в условиях распространения коронавируса дополнительно выделят 153 млн рублей на поддержку авиакомпании "Ижавиа", сообщил в воскресенье ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев.

"Мы из республиканского бюджета дополнительно поддерживаем наше предприятие, у нас предусмотрено 153 млн рублей, эти средства начали выплачивать. Перекрестного субсидирования здесь не будет: федерация субсидирует заработную плату, мы субсидируем расходы на содержание авиакомпании", - сказал Горбачев.

По его словам, из федерального бюджета перевозчик получит около 14 млн рублей на выплату зарплаты сотрудникам. "Нам от федерации поступает 14 млн рублей, это выплаты на заработную плату сотрудникам. На одного сотрудника с учетом уральского коэффициента получается порядка 18 тыс. рублей в месяц, это на сегодняшний день одобрено", - добавил собеседник.

По его словам, также на рассмотрении в правительстве РФ находится просьба республики о выделении региону средств, которые планируют направить на поддержку пассажирских перевозчиков. "Общая [заявка] была 750 млн, туда вошли "Автовокзалы Удмуртии", ИжГЭТ, ИПОПАТ, порядка 50 перевозчиков на сегодняшний день", - сказал Горбачев.

В мае гендиректор авиакомпании Александр Синельников сообщил, что в апреле пассажиропоток сократился в 22 раза, количество выполняемых рейсов - в девять раз. Доходы предприятия упали на 93%.

Ижевское авиапредприятие создано в 1944 году, является акционерным обществом со 100% долей акций в собственности Удмуртской Республики. Перевозчик 1 июня сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург, которые не совершались из-за пандемии.