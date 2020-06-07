Захарова заявила о колоссальном давлении США на Германию по вопросам энергетики

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказывают колоссальное давление на Германию, требуя пересмотреть энергетическую политику Берлина в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Это, безусловно, колоссальное давление по энергетическим вопросам. Когда посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с Россией, сделать выбор: или сначала отказаться от сотрудничества взаимовыгодного и, в первую очередь, выгодного Германии и переориентироваться на энергоносители, в частности США", - сказала дипломат.

Агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря американского диппредставительства сообщило 2 июня, что посол США в Германии Ричард Гренелл ушел в отставку спустя два года работы в Берлине. Роль 53-летнего Гренелла в выстраивании американо-германских отношений расценивается в ФРГ как спорная, его неоднократно упрекали во вмешательстве во внутренние дела страны. Так, в середине января 2019 года Гренелл разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". Также он много раз критиковал власти ФРГ за то, что они не собираются доводить траты на оборону до 2% от ВВП.

4 июня американские сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) и Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Как заявил ТАСС глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, Германия и ЕС должны продумать ответные действия на планы США расширить санкции против "Северного потока - 2". По мнению Эрнста, "действия США в этом вопросе не нужно больше понимать как акт дружбы, но они представляют собой вмешательством в суверенитет Германии и ЕС".