В Удмуртии подвели итоги голосования за лучший проект фасада аэропорта Ижевска

ТАСС, 7 июня. Жители Удмуртии с помощью голосования в соцсетях определили лучший проект фасада аэропорта Ижевска из шести вариантов, предложенных проектировщиком. Об этом в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава республики Александр Бречалов.

Проектировщик здания аэропорта в Ижевске - компания "Спектрум-Холдинг" - представил шесть вариантов фасада, каждый из которых отражает дух и самобытность Удмуртии. Варианты проектов получили названия "Этника", "Эволюция промышленной культуры", "Питыри - солнце" или "Аэропорт как портал", "Лебедь - начало полета в небо", "Промышленный дизайн" и "Концепция единства форм". Для определения лучшего решения было организовано голосование на странице Бречалова в "ВКонтакте".

"Итоги голосования за фасад аэропорта Ижевска: с огромным отрывом победил вариант 6 "Концепция единства форм" - за него отдали голоса более половины участников, второе место у варианта 3 "Питыри - солнце" или "Аэропорт как портал", бронза у варианта 5 "Промышленный дизайн", - написал Бречалов.

По итогам открытого конкурса проектировщики выбрали компанию "Спектрум-Холдинг". Компания занималась проектировкой терминалов в аэропортах Перми, Волгограда и Саратова. Гендиректор аэропорта Александр Синельников сообщал, что разработка концепции объекта и изготовление макета должны быть выполнены не позднее конца весны 2020 года, выбор генподрядчика - не позднее 30 апреля 2021 года.

Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, имеет статус аэропорта федерального значения, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы. В начале 2019 года аэропорт получил разрешение на прием Airbus А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo, в октябре прошлого года - на прием Boeing 737-800. Полеты из Ижевска совершают в том числе авиакомпании "Ижавиа" и "Аэрофлот".