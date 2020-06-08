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РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Доля Александра Мамута в Rambler Group может снизиться с 46,5% до 40%
Здание главного офиса Сбербанка Стоян Васев/ТАСС
Описание
Здание главного офиса Сбербанка
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.

По словам собеседника издания, доля Мамута в Rambler Group может снизиться с 46,5% до 40%. Благодаря сделке Сбербанк, который также владеет 46,5%, может получить контроль над группой. Как отмечает РБК, обсуждение возможного уменьшения доли Мамута началось на фоне претензий одной из его структур к компании Nginx в декабре 2019 года. Сбербанк, как сообщил собеседник издания, оценивает действия против Nginx на соответствие одному из условий вхождения банка в капитал Rambler.

В августе 2019 года Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по созданию крупнейшей в России компании в области медиа и развлечений. В рамках сделки Сбербанк инвестировал в медиагруппу и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%.

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РоссияМамут, Александр Леонидович
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