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Правительство Японии представило парламенту проект второго дополнительного бюджета

Ожидается, что около $291 млрд пойдут на поддержку населения и местных компаний

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Японии внесло на рассмотрение депутатов парламента страны проект второго дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, средства из которого пойдут на поддержку населения и местных компаний в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Согласно проекту, размер второго дополнительного бюджета составляет 31,9 трлн иен (около $291 млрд). В случае его одобрения объем пакета поддержки национальной экономики и местного населения в условиях пандемии возрастет до 117,1 трлн иен (почти $1,1 трлн). Ожидается, что депутаты примут соответствующее решение в течение этой недели.

В конце апреля в Японии был одобрен первый дополнительный бюджет на текущий финансовый год с целью поддержки экономики страны в условиях распространения коронавируса. Размер его дополнительной части составляет 25,6 трлн иен ($233 млрд).

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,9 тыс., умерли более 920 человек. Свыше 15,6 тыс. человек выздоровели.

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Япония
Пандемия коронавируса нового типа
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