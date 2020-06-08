Уровень реальных зарплат в Карелии вырос на 15% за три года

ТАСС, 8 июня. Реализация крупных инвестпроектов и модернизация предприятий в Карелии за последние годы позволили почти на 40% увеличить доходы регионального бюджета, уровень реальных зарплат в регионе вырос на 15%. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, секретарь которого Николай Патрушев возглавляет госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.

Юбилей отмечается 8 июня, в этот день в 1920 году была образована Карельская трудовая коммуна. Как отметили в пресс-службе, деятельность госкомиссии, созданной указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году, была нацелена на улучшение качества жизни населения Карелии, социально-экономическое развитие региона, повышение его инвестиционной привлекательности и стимулирование деловой активности.

"В настоящее время Республика Карелия вышла на траекторию поступательного развития. За последние три года объем валового регионального продукта увеличился на 2,2%, рост промышленного производства составил более 5%, уровень реальной заработной платы вырос на 15%, создано более 7,9 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении. В Совбезе обратили внимание на реализацию в регионе крупных инвестиционных проектов и модернизацию промышленных предприятий, "что позволило значительно увеличить объемы доходов регионального бюджета (рост составил более 38%), не только сократить объем государственного долга республики, но и увеличить на 5,4 млрд рублей социальные расходы".

Как ранее отметил Патрушев в поздравлении жителям Карелии по случаю 100-летия республики, поставленные президентом задачи по развитию данного региона во многом выполнены.