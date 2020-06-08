В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за "недостатков SSJ-100"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и в ближайшее время направит на имя помощника президента РФ Максима Орешкина письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334 для использования на внутренних рейсах из-за "наличия технических проблем" у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и жесткой конкуренции со стороны иностранных производителей. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Учитывая низкий клиренс (расстояние от нижней кромки двигателя до земли - прим. ТАСС) самолетов "Сухой Суперджет", что существенно сократит возможность их использования во всех аэропортах РФ, предлагается рассмотреть возможность использования на внутренних маршрутах самолетов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство. Прошу рассмотреть предложения о возобновлении производства самолета Ту-334, включив данное мероприятие в госпрограмму по развитию авиационной промышленности", - говорится в документе.

По словам сенатора, технические характеристики воздушных судов серии SSJ-100 "существенно ограничивают" их эксплуатацию на различных типах взлетно-посадочных полос на региональных аэродромах. Кроме того, как отмечает Кутепов, для локализации их производства требуется реализация программы импортозамещения комплектующих изделий данных воздушных судов.

"Доля иностранных комплектующих первоначально составляла около 80%, а на середину 2018 года - порядка 68%. Продвижение SSJ-100 на рынки сопряжено со значительными трудностями, связанными как с его техническими проблемами и организацией сервисного обслуживания, так и с жесткой конкуренцией со стороны иностранных производителей авиационной техники", - подчеркнул Кутепов.

Сенатор также приводит данные Минтранса России, согласно которым отечественными авиакомпаниями в коммерческих воздушных перевозках эксплуатируются 863 единицы самолетов иностранного производства, из которых только 120 зарегистрированы в РФ. При этом самолетов российского производства насчитывается 445 единиц. По данным сенатора, доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков составляет 9%. Он добавил, что по итогам 2019 года валовая добавленная стоимость авиационной отрасли составила 403,5 млрд рублей, что на более чем 67 млрд рублей ниже запланированной. По своей динамике данный показатель снизился до уровня 2015 года, отмечает Кутепов.

"В качестве причин недостижения установленных показателей обозначены в том числе: санкционный режим, снижение поставок SSJ-100 и неудовлетворительный имидж самолета, отсутствие отечественных серийно выпускаемых сертифицированных материалов для создания современных композиционных материалов и полуфабрикатов с приемлемыми физико-механическими характеристиками, отсутствие доступных на рынке серийных отечественных образцов механообрабатывающих станков, установок для термообработки, испытательных машин и прочих, удовлетворяющих жестким авиационным требования", - говорится в письме.

История Ту-334

По словам Кутепова, распоряжением правительства РФ от 31 октября 2002 года был определен механизм завершения создания ближнемагистрального самолета Ту-334 и начала его серийного производства. Как уточняет сенатор, в 2005 году постановлением правительства было принято решение организовать серийное производство Ту-334 и его модификаций на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова".

"В производстве Ту-334 планировалось задействовать порядка трехсот предприятий, из которых 95% - российские заводы. По предварительным расчетам, бюджетный эффект от полномасштабной реализации проекта мог составить до 30 млрд рублей в год. Разработка была востребована, и в 2006 году ОАО "Туполев" (ныне ПАО "Туполев" - прим. ТАСС) заключило контракты с семью авиаперевозчиками на поставку 55 единиц, а также имело протоколы о намерениях 24 авиакомпаний еще на 297 самолетов", - подчеркивает сенатор.

Кутепов отмечает, что при этом серийное производство данной модели так и не было начато, проект не получил финансового обеспечения, а также не вошел в федеральную программу развития авиационной промышленности. По словам сенатора, самолет соответствовал российским авиалиниям ближней и средней дальности, по расходам топлива не уступал зарубежным судам и состоял почти на 100% из отечественных комплектующих.

"В 2016 году в Ульяновском филиале конструкторского бюро "Туполев" рассматривалась возможность возобновить работы по Ту-334 с использованием современных 3D технологий. В текущей ситуации проект не реализуется", - отметил сенатор. Как писала в том же году газета "Коммерсант", Ту-334 был разработан в 1990-х годах с целью заменить выходящие из эксплуатации Як-42, Ту-134 и Ту-154Б. Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано. В итоге проект выпуска Ту-334 был заморожен, но формально его так и не закрыли, уточняла газета.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого". Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году. Cамолет SSJ-100 оснащается двигателями SaM-146, которые производит компания Power jet, которая является СП российского "Сатурна" и французской Safran.