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Путин подписал закон о направлении конфискованного спирта на производство антисептиков

Законодательная инициатива ранее обсуждалась на совещании в Совфеде с главами Росалкогольрегулирования, Росспиртпрома, а также с замминистра финансов РФ Алексеем Сазановым

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, одна из норм которого позволяет направлять конфискованный спирт на переработку.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно закону, "в случаях и порядке, установленных правительством Российской Федерации, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция и (или) явившиеся предметом административного правонарушения, направляются на переработку и (или) использование".

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявлял, что данная норма о переработке конфискованного спирта позволит в условиях пандемии коронавируса производить из него антисептики. По словам Рябухина, эта законодательная инициатива ранее обсуждалась на совещании в Совфеде с главами Росалкогольрегулирования, Росспиртпрома, а также с замминистра финансов РФ Алексеем Сазановым, на нем было принято решение заранее подготовить нормативную правовую базу на случай увеличения потребности регионов в антисептиках.

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