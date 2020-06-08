Путин увеличил сроки предоставления кредитов муниципалитетам из бюджетов регионов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до пяти лет предельные сроки предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджета субъекта РФ. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Согласно прежней редакции кодекса, предельный срок предоставления таких кредитов составлял три года. Увеличение сроков пользования бюджетными кредитами, а также установление графиков поэтапного погашения бюджетных кредитов позволят приостановить рост муниципального долга, сократить объемы коммерческих заимствований, а также расходы на их обслуживание.

Срок предоставления таких кредитов бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) из бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) остается прежним - три года.