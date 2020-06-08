Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, касающиеся социальной работы

"По моему поручению правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс. Сегодня этот документ мною подписан", - сказал Путин на встрече с социальными работниками госучреждений и НКО.

Глава государства рассказал, что предусматривает новая редакция. "От налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей, то есть положенные выплаты человек получит в полном объеме без налоговых удержаний", - сказал он.

Кроме того, некоммерческие организации - получатели грантов президента, министерств, ведомств и регионов, НКО-исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг полностью освобождаются от страховых платежей и налогов за исключением НДС за второй квартал текущего года. Такая мера поддержки, подчеркнул Путин, распространяется и на организации традиционных религий России. Также средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к так называемым внереализационным издержкам, сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству.

Говоря об этих изменениях, Путин подчеркнул, что власти понимают существующие здесь риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов. "Но глубоко убежден: надо строить наши действия, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди. Мы должны поддержать именно законопослушных и добропорядочных граждан, а их большинство", - сделал акцент глава государства. Он отметил, что пошел на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество России "проявило себя ответственно, честно и достойно". "Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах. Такую зрелость, умение действовать вместе, всем миром, чтобы ответить на трудный вызов продемонстрировало все гражданское общество", - считает Путин.

По его словам, это доверие между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, которое прошло проверку, укрепилось в период испытаний должно стать основой для дальнейшего развития, для решения долгосрочных задач и в экономике, и социальной сфере, для повышения благополучия людей.