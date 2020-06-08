Путин поручил Минэкономразвития широко информировать людей о положенных им мерах поддержки

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову организовать широкую информационную кампанию по информированию людей о положенных им мерах поддержки и способах их получения. Такое поручение глава государства дал на встрече с социальными работниками госучреждений и НКО.

"Максим Геннадьевич, нужно и по тем мерам, по которым решения уже приняты, и по тем, которые готовятся, максимально и самым доступным образом информировать людей. Все должны знать, на что они имеют право, все люди, которых это касается", - сказал он. Иначе, по словам Путина, некоторые люди могут просто не воспользоваться тем, что государство предлагает в качество помощи и поддержки.

"Сделайте как можно шире через средства массовой информации, через интернет, не только через исключительно ваши ресурсы информационные. Сделайте это как можно шире", - поручил Путин.

Решетников пообещал уделить этому вопросу самое пристальное внимание.